Стив Нильсен назвал условие, при котором Франко Колапинто останется в «Альпин»

Руководитель «Альпин» Стив Нильсен прокомментировал будущее аргентинского пилота Франко Колапинто, у которого нет контракта на следующий сезон. По словам Нильсена, команда примет решение по итогам выступлений гонщика в текущем сезоне.

«Ну, всем хочется большего. Думаю, Франко — гонщик, который, если можно так сказать, медленно входит в сезон. Но он становится лучше. В этом году он уже показал несколько хороших выступлений. В Майами было хорошо. В Китае — тоже. Он прогрессирует. Так что, по-моему, он заслужил своё место, и, когда придёт время, мы примем соответствующие решения.

Если он будет достаточно хорош, то останется, а если нет — найдётся вариант получше. Такова уж Формула-1.

Думаю, его стабильность, особенно в гонках, стала намного лучше, чем раньше, как и его способность держаться на уровне Пьера [Гасли]. Он немного демонстрировал это в прошлом году, однако наша машина тогда была настолько плоха, что было трудно отделить зёрна от плевел. Но я думаю, что в этом году было несколько моментов, когда он не уступал Пьеру, и это приятно видеть», — приводит слова Нильсена издание RacingNews365.