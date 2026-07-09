«Напоминал бы Айртона Сенну». Экс-пилот Ф-1 — о Ферстаппене в «Макларене»

Бывший пилот Формулы-1 Марк Бланделл поделился мнением о возможном переходе четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в «Макларен» и сравнил его с легендарным Айртоном Сенной.

«Было бы плохо для Ландо, если бы ему пришлось сражаться с Максом на равных? Нам остаётся только подождать и посмотреть. Но тогда мы действительно получили бы честный ответ на вопрос, на каком уровне находятся они оба. Я по-прежнему считаю, что Макс Ферстаппен — лучший универсальный гонщик современной Формулы-1. Для меня он превосходит и Льюиса [Хэмилтона], и [Фернандо] Алонсо. Если бы я был руководителем команды, Макс был бы первым номером в моём списке кандидатов.

Если бы появилась возможность увидеть Макса в «Макларене», я бы ждал этого с огромным интересом. Думаю, нас ожидали бы настоящие фейерверки. Это стало бы огромным импульсом и для самого «Макларена», потому что в команду пришёл бы гонщик, который во многом напоминал бы Айртона Сенну своим подходом к гонкам. Я убеждён, что Макс никогда не отступает и никогда не сдерживает себя. Думаю, это придало бы «Макларену» новый мощный импульс», — приводит слова Бланделла портал F1oversteer.