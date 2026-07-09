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Эдриан Ньюи поделился эмоциями после первого публичного заезда на RB17

Эдриан Ньюи поделился эмоциями после первого публичного заезда на RB17
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Руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи впервые вывел на публику гиперкар RB17 на фестивале скорости в Гудвуде, вернувшись к своей бывшей команде «Ред Булл». После успешного заезда на подъём Ньюи поделился эмоциями от управления автомобилем, который он начал проектировать шесть с половиной лет назад.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

«Это по-настоящему особенный момент. Мы очень долго к этому шли. Думаю, мои первые шаги с этой машиной начались ещё на Рождество 2020 года, когда мы переходили в 2021-й, так что проект долго развивался. Но парни и девушки на заводе проделали действительно потрясающую работу, чтобы довести машину до этого этапа. Для меня это по-настоящему особенное событие — увидеть её здесь и впервые подняться на ней в гору.

Да, это предсерийная версия машины. Активная подвеска пока не работает, вентиляторы используются только для охлаждения, а не для создания прижимной силы. Некоторые другие активные системы ещё не откалиброваны. Сейчас задача — просто проверить, что силовая установка работает и машина способна двигаться. Впервые она завелась всего три недели назад, поэтому собрать всё воедино, чтобы она сработала с первого раза и оказалась здесь, — это действительно особенный момент.

Мне это действительно понравилось. Это очень особенное событие», — приводит слова Ньюи издание GPblog.

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