Расселл ответил на слухи о фаворитизме «Мерседеса» в пользу Антонелли

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что не согласен с разговорами, что команда якобы отдаёт предпочтение его напарнику Андреа Кими Антонелли.

«За кулисами я слышал разговоры, что якобы команда отдаёт предпочтение Антонелли. Меня это совершенно не беспокоит. К тому же это неправда. Когда я был моложе, возможно, мне хотелось бы отвечать на подобные обвинения. Но в команде работают две тысячи человек, и все они получат бонус, если мы выиграем Кубок конструкторов. Так зачем кому-то отдавать предпочтение одному из нас?

Мы оба свободны в борьбе на трассе, если только под угрозой не оказывается главная цель команды — набрать максимально возможное количество очков», — приводит слова Расселла издание Daily Mail.