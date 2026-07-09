«Кадиллак» может подписать Колтона Херту уже в 2027 году — источник

Американская команда «Кадиллак» рассматривает возможность предоставить своему резервному пилоту Колтону Херте место боевого гонщика уже в сезоне-2027, даже несмотря на его неудачное выступление в Формуле-2. Об этом сообщает F1 Oversteer со ссылкой на RACER.

По информации источника, ключевым условием остаётся получение американцем суперлицензии ФИА. У Херты 36 из необходимых 40 очков. Добрать недостающие баллы он может благодаря участию в четырёх тренировках Формулы-1 или заняв место в первой десятке чемпионата Формулы-2.

При этом результаты 26-летнего гонщика в Формуле-2 не отпугивают руководство «Кадиллака». После девяти этапов сезона Херта занимает лишь 17-е место в личном зачёте, однако в команде считают, что переход в Формулу-1 уже в следующем году будет полезнее, чем ещё один сезон в молодёжной серии.

Если Херта получит место в основном составе, «Кадиллак» может пойти по пути, который ранее выбрали «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл», повысив в классе Андреа Кими Антонелли, Оливера Бермана и Арвида Линдблада, несмотря на их неоднозначные результаты в Формуле-2.

Сейчас за американскую команду выступают Серхио Перес и Валттери Боттас, однако, по данным источника, один из них может покинуть команду перед сезоном-2027.