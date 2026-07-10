Психолог Ф-1: на подсознательном уровне Джордж уже признаёт превосходство Кими Антонелли

Спортивный психолог и врач Формулы-1 Риккардо Чекарелли считает, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл постепенно начинает признавать силу своего напарника Андреа Кими Антонелли, и это понимание не идёт на пользу британцу.

«В последних гонках Кими неизменно выглядел сильнее, особенно по гоночному темпу. Не будем учитывать квалификацию в Австрии, она не показатель. Расселл постепенно приближается к тому состоянию, когда начинает понимать, что у его соперника есть небольшое преимущество. И неслучайно Джордж постоянно пытается найти какое-то объяснение происходящему. По радио он жалуется на двигатель, на недостаток максимальной скорости на прямых. Настолько, что команда даже была вынуждена одёрнуть его, сказав, что с машиной всё в порядке.

Сейчас Расселл переживает непростой период, потому что слишком сосредоточен на внешних факторах. Он нервничает, постоянно сомневается в стратегии, в качестве машины. Это явный признак серьёзных трудностей. Ведь когда начинаешь искать причины вовне, именно тогда рискуешь сбиться с пути и потерять ориентиры.

На самом деле я думаю, что где-то на подсознательном уровне Джордж уже признаёт превосходство Кими Антонелли. Вместо этого ему следовало бы сосредоточиться на себе и понять, что именно он может сделать, чтобы прибавить. Попытки искать оправдания в машине могут стоить ему поддержки команды. Такие оправдания способны очень дорого ему обойтись», — приводит слова Чекарелли итальянская редакция портала Motorsport.