Маверик Виньялес заявил, что KTM отменила его контракт через две недели после подписания

Пилот Tech3 Маверик Виньялес раскрыл детали переговоров с KTM о новом контракте на сезон-2027. По словам испанца, он подписал соглашение с австрийским производителем, но через две недели ему сообщили, что контракт «недействителен».

«После Монмело из-за того, что появилось в прессе, я понял, что Фабио Ди Джаннантонио займёт моё место. Поэтому я поинтересовался этим у KTM, и потом, когда я приехал в Муджелло [31 мая], они прислали мне контракт. Прислали на электронную почту. И я его подписал.

Ладно, честно говоря, контракт был совсем не хорошим. Но в любом случае я хотел участвовать в гонках. Я действительно верю в инженеров KTM. Поэтому, хотя это и шло вразрез с моими интересами, я его подписал. А через две недели мне сказали, что он недействителен. Чего можно было ожидать после этого?

Я не хочу здесь оставаться. Они не отнеслись к этому серьёзно. Поэтому я чувствую себя чужим в мире мотоспорта», — приводит слова Виньялеса издание Motorsport.