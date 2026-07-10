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Президент ФИА — о Хорнере: он вернётся в Ф-1. Мне не следует говорить куда, даже если знаю

Президент ФИА — о Хорнере: он вернётся в Ф-1. Мне не следует говорить куда, даже если знаю
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказался о возвращении в Формулу-1 бывшего руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Хочу ли я возвращения в Формулу-1 Хорнера? Да. Он вернётся. Куда — мне не следует говорить, даже если я знаю. Это ему решать», — приводит слова бен Сулайема издание ESPN.

Всю свою 20-летнюю карьеру в «Королевских гонках» до увольнения в 2025 году Хорнер проработал руководителем в «Ред Булл». За это время австрийский коллектив шесть раз выигрывал Кубок конструкторов, а пилоты Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен по четыре раза каждый стали чемпионами мира.

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