Видео: Льюис Хэмилтон проехался по новому автодрому «Мадринг»

Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» опубликовала в социальных сетях видеоролик, на котором 41-летний британский гонщик и семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон в четверг, 9 июля, проехал по трассе «Мадринг», построенной в Мадриде, Испания, специально для проведения Гран-при Испании.

Первым среди пилотов итальянского коллектива на автодром выехал 28-летний Шарль Леклер.

При этом, как ранее сообщили в испанской Marca, «Феррари» договорилась с организаторами новой трассы «Мадринг» о проведении съёмочного дня ещё в октябре 2025 года.

Гран-при Испании — 2026, который станет дебютным на «Мадринге», запланирован в календаре Формулы-1 с 11 по 13 сентября.