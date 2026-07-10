«Хорошая проблема». Култхард — о Цолове и составе пилотов «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз»

Экс-гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о составах «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» на сезон-2027.

«Состав пилотов системы «Ред Булл» на 2027-й? Это хорошая проблема для них. Думаю, всегда есть возможность, если они довольны другими, помочь пристроить его [Цолова] куда-то ещё. «Ред Булл» впереди всех в плане инвестиций в автоспорт и гонщиков за всю историю, если посмотреть на то, что они вложили, и на текущие оценки.

Я не думаю, что они думают: «Мы приближаемся к пределу того, что можем позволить себе вкладывать в это». Так что да, это хорошая проблема. Запоминайте это имя — Никола Цолов из Болгарии. Он очень хорошо пилотирует, у него отличная личность и вне машины, так что я с нетерпением жду его в Формуле-1», — приводит слова Култхарда RacingNews365.