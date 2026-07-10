Бен Сулайем — об увольнении Хорнера: владеешь командой — должен забыть о его поступках

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказался в защиту бывшего руководителя команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиана Хорнера, который до своего увольнения в 2025 году стал фигурантом секс-скандала.

«Я верю, что когда ты владеешь командой, то должен забыть о том, что делает человек за пределами своей работы, о его личности — тебе ведь важен результат или нет? Посмотрите на его послужной список. Пожалуйста. Все совершают ошибки, но добился ли он результата? Чего вы хотите? Хотите побеждать или нет? Хотите попробовать или нет?

В нашем мире оценивается поведение, хорошее и плохое поведение. И если у вас на счету плохие поступки, это пристанет к вам, и никто не захочет вас. Но ведь в нашем спорте всё дело в результатах. Вы приводите кого-то, платите ему миллионы, чтобы он добивался результатов. Конечно, он не должен идти и убивать кого-то, или пьяным водить машину — это плохое поведение, но я сказал об определённом поведении», — приводит слова бен Сулайема ESPN.