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Менеджмент Ферстаппена выдвинул три условия руководству «Ред Булл» — Shiga Sports

Менеджмент Ферстаппена выдвинул три условия руководству «Ред Булл» — Shiga Sports
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Менеджмент 28-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена выдвинул руководству «Ред Булл» три требования, которые должны быть соблюдены, если они хотят сохранить пилота в своей команде, о чём сообщили в издании Shiga Sports Japan.

По данным японских журналистов, эти требования были сформированы так:

1. Улучшение финансовых условий контракта.

2. Глубокие изменения в организационной структуре «Ред Булл».

3. Серьёзные изменения в техническом отделе, при которых руководитель Лоран Мекис и технический директор Пьер Ваше берут на себя прямую ответственность за обратную связь о машине и её обновлениях от Макса.

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