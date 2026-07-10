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Отец Сайнса провёл переговоры с «Ауди» на ГП Великобритании — Shiga Sports

Отец Сайнса провёл переговоры с «Ауди» на ГП Великобритании — Shiga Sports
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64-летний испанский автогонщик, двукратный чемпион мира по ралли, четырёхкратный вице-чемпион мира и четырёхкратный победитель ралли «Дакар» Карлос Сайнс-старший провёл переговоры с руководством команды Формулы-1 «Ауди» касательно присоединения своего сына Карлоса Сайнса-младшего («Уильямс») к немецкой команде, о чём сообщили в Shiga Sports Japan.

«Эта ситуация, как сообщается, вызвала беспокойство в «Уильямсе» по поводу возможной потери гонщика, учитывая разочарование пилота из-за отсутствия прогресса команды», — говорится в статье издания.

Карлос выступает в «Уильямсе» с 2025 года, куда перешёл из «Феррари».

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