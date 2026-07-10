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Лиам Лоусон объяснил прогресс «Рейсинг Буллз» в сезоне-2026

Лиам Лоусон объяснил прогресс «Рейсинг Буллз» в сезоне-2026
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Новозеландский гонщик Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») высказался о прогрессе команды в сезоне-2026 Формулы-1.

«Прогресс в этом сезоне? Мы проводим немногим больше времени в Фаэнце, особенно много были там в начале года. Разработка в этом году началась очень, очень рано. Мы начали работу над машиной этого года в прошлом году, а затем в январе мы проводили много исследований и доработок.

С момента начала сезона, предсезонных тестов в Барселоне, где наша машина показала себе хорошо, и до нынешнего момента прошло много работы. Например, довольно удивительно было пилотировать в гоночный уикенд в Барселоне, сравнивая с тем, что у нас было в начале года на этом же автодроме, чтобы понять, насколько далеко продвинулась машина.

Так что здесь большая заслуга команды, но это сочетание факторов, и ничего особо специфического. Просто работа над всеми процедурами, чтобы убедиться, что мы готовы, и для меня лично — стараться выкладываться на максимум в гоночный уикенд», — приводит слова Лоусона RacingNews365.

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