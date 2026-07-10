Назван главный кандидат на место Сайнса в «Уильямсе» в случае ухода Карлоса в «Ауди»

26-летний японский гонщик Юки Цунода, в сезоне-2026 выполняющий роль резервного пилота команд Формулы-1 «Ред Булл» и «Уильямс», является главным кандидатом на место 31-летнего испанца Карлоса Сайнса в «Уильямсе», о чём сообщили в Shiga Sports Japan.

«В случае ухода Карлоса в «Ауди», Юки Цунода предлагает себя как возможную замену испанскому гонщику в случае такого развития событий. Скоро состоятся переговоры между японским гонщиком и Джеймсом Ваулзом», — говорится в статье издания.

Японец был боевым пилотом «Королевских гонок» с 2021 года, когда дебютировал в составе «Альфа Таури». В 2025-м он после двух Гран-при перешёл в «Ред Булл», где был до конца года, а затем его перевели в резервные гонщики.