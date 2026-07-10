«Мы отстаём». Зак Браун — о гонке обновлений Формулы-1 в сезоне-2026

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о гонке обновлений в сезоне-2026 Формулы-1.

«Феррари» и «Ред булл» были очень, очень близки. Если посмотреть на список [обновлений], и, как сказал Фред, он не всегда даёт ясную картину, но я думаю, что «Феррари» и «Ред Булл» проделали фантастическую работу со своими обновлениями. «Мерседес» проделал фантастическую работу со своими обновлениями.

Мы немного отстаём. Я думаю, что сейчас слишком рано в сезоне делать выводы, потому что вы не знаете, когда каждая команда развернёт свои обновления. Так что, надеюсь, у нас их будет столько же, сколько у «Феррари», и вы не знаете, когда будет следующее. Так что вся эта история немного ранняя в году, потому что, как сказал Фред, вы развёртываете их, когда они готовы. Они подготовили их раньше, чем мы. У нас разрабатывается столько же обновлений, мы просто ещё не установили их на гоночную машину, потому что они ещё не достигли того уровня, который мы хотели бы видеть, прежде чем производить детали», — приводит слова Брауна RacingNews365.