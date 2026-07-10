Глава «Ауди» Бинотто назвал недостатки системы доработки двигателей Формулы-1

Главный операционный директор и главный технический директор «Ауди» Маттиа Бинотто высказался о системе доработки двигателей ADUO.

«По моему мнению, ограничение заключается в том, что она исключительно измеряет производительность на трассе. Машина с общим преимуществом может позволить себе не использовать полностью потенциал своей силовой установки. Возможно, например, что у «Мерседеса» был двигатель с превосходным потенциалом, но у них не было необходимости использовать его на пределе, потому что у них уже было преимущество благодаря шасси. Если бы это было так, они могли бы также получить дополнительный запас для разработок.

Вот почему я считаю, что регламент в этом отношении нужно пересмотреть. Это не было первоначальной целью ADUO: цель заключалась в том, чтобы помочь тем, кто действительно отстаёт, а не создавать ситуации, в которых истинный потенциал силовой установки может быть трудно оценить. Что касается результатов, я не ставлю под сомнение работу, проделанную ФИА. У них есть все инструменты и данные, необходимые для оценки, несмотря на ограничения, которые неизбежно влечёт за собой любая система измерений.

Однако я считаю важным помнить об изначальной цели ADUO. Когда это впервые обсуждалось, концепция была своего рода страховочной сеткой. Если производитель сильно отставал в начале регламентного цикла, с практически замороженным регламентом и очень малым пространством для разработок, он рисковал протащить это отставание в течение пяти лет», — приводит слова Бинотто Motorsport.