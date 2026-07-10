Формула-3 проведёт тесты на «Мадринге», чтобы затем закончить там же сезон-2026

Формула-3 проведёт двухдневные официальные тесты в середине сезона на новой трассе «Мадринг» 24-25 августа, а затем завершит сезон-2026 расширенным финалом в Мадриде (11-13 сентября), с дополнительной квалификационной сессией и второй основной гонкой, о чём сообщила пресс-служба серии.

Тесты Формулы-3, которые пройдут за две недели до дебютного этапа Формулы-1 в Мадриде (11-13 сентября), дадут возможность проверить спортивные, операционные и процедуры безопасности трассы в реальных гоночных условиях.

В дополнение к этой тестовой сессии, Формулы-3 подтвердила расширенный формат уикенда для финального этапа сезона 2026 года, который пройдёт на «Мадринге», чтобы достичь количества этапов, запланированных на этот год. Финал сезона в Мадриде будет включать дополнительную квалификационную сессию и вторую основную гонку.

Пересмотренное расписание уикенда:

Утро пятницы: одна 45-минутная свободная практика.

День пятницы: две последовательные 20-минутные квалификационные сессии.

Утро субботы: спринтерская гонка с порядком старта, определённым по результатам первой квалификационной сессии (реверсивная решётка).

День субботы: первая основная гонка со стартовой решёткой, определённой по результатам первой квалификационной сессии.

Утро воскресенья: вторая и заключительная основная гонка сезона Формулы-3 2026 года со стартовой решёткой, определённой по результатам второй квалификационной сессии.

Поул-позиция в каждой квалификационной сессии будет приносить два очка, а обе основные гонки будут проводиться со стандартным распределением очков в соответствии со Спортивным регламентом Формулы-3.

Бруно Мишель, генеральный директор Формулы-3, сказал: «Я очень рад объявить о тестовой сессии Формулы-3 на «Мадринге». Это будут два очень ценных дня тестов для наших команд и гонщиков, чтобы оценить этот новый вызов перед решающим финальным этапом сезона-2026, который пройдёт на этой новой трассе.

Этот сезон получит довольно уникальное завершение с расширенным финалом, который предоставит командам и гонщикам дополнительную возможность набрать очки после потери гоночного уикенда в Бахрейне ранее в этом году».