Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Юниор «Ред Булл» не справился с «пончиком» на «Мерседесе» Ферстаппена в Гудвуде

Юниор «Ред Булл» не справился с «пончиком» на «Мерседесе» Ферстаппена в Гудвуде
Комментарии

19-летний болгарский гонщик, лидер сезона-2026 в Формуле-2 и юниор «Ред Булл» Никола Цолов во время «Фестиваля скорости» в английском Гудвуде допустил ошибку на машине Mercedes GT3, на которой 28-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен выступал в гонке на «Нюрбургринге» в 2026 году.

Фото: Кадр из трансляции

Проезжая мимо зрителей на одном из участков трассы, Никола решил сделать «пончик», но не справился с элементом, задел траву и застрял задней частью за пределами трассы. Только после помощи маршалов он смог продолжить движение, но не разбил машину о тюки сена, выполняющие роль защитных барьеров.

Цолов является одним из кандидатов на место в Формуле-1 в сезоне-2027.

Материалы по теме
«Хорошая проблема». Култхард — о Цолове и составе пилотов «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз»
Материалы по теме
Болгарский юниор «Ред Булл» разрывает Ф-2, но в Ф-1 для него места нет — что делать?
Болгарский юниор «Ред Булл» разрывает Ф-2, но в Ф-1 для него места нет — что делать?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android