Юниор «Ред Булл» не справился с «пончиком» на «Мерседесе» Ферстаппена в Гудвуде

19-летний болгарский гонщик, лидер сезона-2026 в Формуле-2 и юниор «Ред Булл» Никола Цолов во время «Фестиваля скорости» в английском Гудвуде допустил ошибку на машине Mercedes GT3, на которой 28-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен выступал в гонке на «Нюрбургринге» в 2026 году.

Фото: Кадр из трансляции

Проезжая мимо зрителей на одном из участков трассы, Никола решил сделать «пончик», но не справился с элементом, задел траву и застрял задней частью за пределами трассы. Только после помощи маршалов он смог продолжить движение, но не разбил машину о тюки сена, выполняющие роль защитных барьеров.

Цолов является одним из кандидатов на место в Формуле-1 в сезоне-2027.