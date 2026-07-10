Autoracer назвал решение, которое рассматривает ФИА для крыльев «Макарена»

В итальянском издании Autoracer назвали решение, которое рассматривает Международная автомобильная федерация (ФИА) для крыльев «Макарена» после аварий Макса Ферстаппена («Ред Булл») на двух Гран-при подряд.

«ФИА, как это обычно бывает, когда возникают инциденты, которые могут иметь последствия для безопасности, собирает данные, прежде чем оценивать возможные регулятивные вмешательства, применяя «пресловутую» статью C.1.2 регламента, которая предусматривает право органа изменять правила в любое время, когда на кону стоит «вопрос безопасности». По транзитивному свойству, в этом контексте также находится «Феррари», чей проект был представлен на рассмотрение Федерации ещё в начале года, поскольку он представляет собой, хотя и не идентичную «Ред Булл», интерпретацию концепции вращающегося антикрыла.

Существует гипотеза о внедрении более строгого лимита на время закрытия крыла, но «Феррари» явно будет против. И «Феррари», и «Ред Булл» уже имеют полностью функционирующее крыло, в то время как «Макларен» находится на финальных стадиях разработки и планирует внедрить его во второй половине сезона. Все три команды столкнулись с немалыми трудностями при их внедрении, особенно с точки зрения аэродинамической интеграции в переходных режимах (открытие и закрытие).

ФИА, скорее всего, будет избегать вмешательств, которые внезапно устраняют уже одобренные решения, если только не возникнут реальные и доказуемые риски для безопасности. Гораздо более вероятным, однако, выглядит уточнение технического регламента, если вопрос останется горячим. Внимание Федерации, по-видимому, сосредоточено в основном на фазе перехода между конфигурацией для прямой и конфигурацией для поворота. Сегодня регламент требует, чтобы система завершала движение в течение 400 миллисекунд.

Если из анализа возникнет необходимость увеличить запас безопасности, ФИА может решить дополнительно сократить максимально допустимое время, обязав ещё более быстрое закрытие антикрыла — вопрос, более связанный с проблемой Ферстаппена в Австрии, чем в Сильверстоуне. Это реально осуществимый путь, на который тем не менее «Феррари» не дала бы согласия, поскольку «Макарена» SF-26 не является причиной нестабильности автомобиля. Изменение регламента напрямую означало бы вмешательство в уже проверенное решение, которое не показало критических недостатков», — говорится в статье.