«Ред Булл» использовал последний съёмочный день в сезоне-2026

Команда Формулы-1 «Ред Булл» в четверг, 9 июля, использовала второй из двух разрешённых на сезон-2026 съёмочных дней на автодроме «Сильверстоун» в Великобритании, о чём сообщили в издании RacingNews365.

На автодроме в графстве Нортгемптоншир за рулём RB22 выступал 21-летний франко-алжирский гонщик Исак Хаджар, который проехал все 200 доступных километров в рамках съёмочного дня.

Параллельно с «Ред Булл» на испанском автодроме «Мадринг» свой съёмочный день провела «Феррари», за рулём которой 200 км наездили оба пилота команды — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.

Согласно регламенту во время съёмочных дней командам не разрешается экспериментировать с обновлениями. Они должны использовать машину в спецификации, ранее использовавшейся на Гран-при, и на специальных демонстрационных шинах, предоставленных «Пирелли».