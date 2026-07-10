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Штайнер отреагировал на скандал с контрактом Виньялеса

Штайнер отреагировал на скандал с контрактом Виньялеса
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Экс-руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне директор коллектива MotoGP Tech3 Гюнтер Штайнер высказался о скандале с контрактом гонщика команды Маверика Виньялеса и КТМ.

«Я не имею отношения к его контракту. Это контракт КТМ. У меня есть мнение, но я не могу его высказывать. Обычно я не читаю много статей, потому что это влияет на моё мышление, но я видел заголовки и сказал: «Надеюсь, я не окажусь в центре этого, потому что это не имеет никакого отношения ко мне лично или к Tech3». Потому что это контракт между Мавериком и КТМ, и я не знаю, что было сделано. Если люди скажут мне, что там произошло, мне нужно будет проверить, правда это или нет, но это не моя позиция.

Я с радостью держусь в стороне. У меня и так достаточно забот, честно говоря. Так что я предоставлю им разобраться с этим, потому что, честно говоря, я не знаю его контракта. Я никогда его не видел, и, кстати, я не хочу его видеть, потому что тогда ты либо часть этого, либо нет, а я не хочу в это ввязываться. Но ситуацию, которую мы обсуждаем, очень трудно исправить, потому что то, что случилось, нехорошо. Если вы выступаете друг против друга в прессе, знаете…

В конце концов, мы всё ещё будем работать с КТМ в будущем, поэтому мы должны сделать что-то, чтобы он тоже чувствовал себя счастливым, а сейчас я не думаю, что он чувствует себя счастливым в этом коллективе. Но на данный момент, как я уже сказал, мы ведём переговоры с несколькими гонщиками и ещё не приняли решения. И это уже будут контракты Tech3. Это было в прошлом, потому что, когда мы взяли компанию в этом году, контракты уже были заключены, но в будущем мы пойдём своим путём.

Я говорил с несколькими гонщиками, потому что хочу узнать их, если они присоединятся к команде, потому что вы получаете не только парня, который ездит на мотоцикле, вы получаете человека, который должен быть частью команды, и они также должны вписаться в коллектив, так что из-за этого провёл встречи с несколькими людьми. Марини? Я не знал Луку раньше, и я думаю, что он очень одарённый парень, и, очевидно, у него много опыта, и, возможно, он может помочь нам стать лучше, но мы ещё не приняли окончательного решения, чтобы было ясно, что мы собираемся делать», — приводит слова Штайнера Motorsport.

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