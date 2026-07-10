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«Расстроен ли он тем положением, где «Уильямс» находится? Да». Ваулз — о будущем Сайнса

«Расстроен ли он тем положением, где «Уильямс» находится? Да». Ваулз — о будущем Сайнса
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Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз высказался о будущем Карлоса Сайнса в коллективе на фоне слухов о переговорах его отца с «Ауди».

«Мы с Карлосом разговариваем не каждый день, но, вероятно, через день. Он сказал [в четверг в Сильверстоуне], что это то место, где он хочет быть, это то место, где он хочет видеть свою карьеру. Мы с ним едины в этом. Расстроен ли он тем положением, где мы сейчас находимся? Да. Если честно, я тоже расстроен.

То, что он ищет, — способность правильно расставить приоритеты, переломить ситуацию, добавить производительности и найти нужный темп. Это то, что мы должны ему продемонстрировать. Я уверен, что мы сможем это сделать. У него есть возможность уйти не обязательно куда угодно на стартовой решётке, но в ряд других мест. Он хочет, чтобы это место было его, потому что он хочет вложить в него свою ДНК так же, как и я, сделав его своим. Моя задача — просто продемонстрировать ему некоторые основные элементы, к которым мы уже почти пришли», — приводит слова Ваулза The Race.

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