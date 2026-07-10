Марк Уэббер опроверг слухи о желании Оскара Пиастри покинуть «Макларен»

Менеджер пилота «Макларена» Оскара Пиастри, бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер опроверг слухи о том, что его клиент хочет покинуть команду на фоне переговоров «Макларена» с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Оскар связан контрактом с «Маклареном» на ближайшее будущее. Разговоры о том, что он настаивает на уходе, — ерунда. О нём и других командах было написано много выдумок… В «Макларене» неоднократно заявляли, что хотят, чтобы он остался надолго, и Оскар нацелен именно на это», — приводит слова Уэббера издание PlanetF1.

Слухи о возможном переходе Ферстаппена в «Макларен» усилились после Гран-при Великобритании. В случае перехода нидерландца именно Пиастри называется наиболее вероятным кандидатом на замену. Источники, близкие к гонщику, называют предположения о его уходе «чисто спекулятивными».