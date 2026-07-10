Ваулз объяснил, почему «Уильямсу» пока далеко до уровня топ-команд

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз раскрыл, что команде фактически пришлось заново создавать внутренние процессы и накапливать опыт, которым ведущие коллективы Формулы-1 располагают уже много лет.

«В «Мерседесе» при расчётах прочности конструкции у вас есть 20 лет накопленных данных нужного качества. Это и материалы, и научная база, и методики работы, и огромный объём информации. В «Уильямсе» ничего подобного не существовало. По сути, у команды было всего около двух лет подобных данных, поэтому их пришлось накапливать практически с нуля.

Понимание того, какой объём работы способны выдержать производственные мощности, в «Мерседесе» формировалось как минимум 10 лет. Хотя, если быть совсем откровенным, до 2010 года с этим там тоже было далеко не идеально. Да и нынешнего «Мерседеса» тогда ещё не существовало в том виде.

Нам пришлось накопить подобную базу всего за один год, то есть за прошедшую зиму. Думаю, теперь понятно, почему возникли сложности. И дело не только в самих производственных процессах. Речь также идёт о методах работы и опыте специалистов. Нам одновременно приходилось и учиться, и строить новую машину. А за одну зиму сделать это в необходимом объёме оказалось невозможно.

Никогда не позволяйте хорошему кризису пройти впустую. Благодаря этому мы провели огромное количество изменений, которые поставили нас в очень выгодное положение на будущее. И, думаю, если бы прошедшей зимой мы лишь частично добились успеха, то не стали бы проводить столь масштабные преобразования. Поэтому, каким бы болезненным ни оказался этот период, я считаю, что нам всё равно необходимо было через него пройти», — приводит слова Ваулза издание The Race.