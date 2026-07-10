BYD прокомментировала слухи о возможном приходе в Формулу-1

Китайский автопроизводитель BYD прокомментировал появившиеся слухи о возможном приходе в Формулу-1. Ранее сообщалось, что компания может стать 12-й командой чемпионата, а одним из участников проекта якобы способен стать бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«Нет, нет, такого проекта не существует. Я сказала, что в ближайшее время у нас нет подобных планов. Мечта всегда есть, но конкретной программы у нас нет», — приводит слова исполнительного вице-президента BYD Стеллы Ли издание Nextgen-Auto.

«Мы рассматриваем Формулу-1 только в той степени, в какой наши технологии могут быть полезны чемпионату. Мы никогда не придём в Формулу-1 лишь для того, чтобы разместить логотип на машине. Есть гораздо более эффективные способы инвестировать эти деньги.

Если мы найдём возможность стать технологическим партнёром Формулы-1, то, возможно, будем заинтересованы. Тогда нужно будет искать решение. Но это обязательное условие. Посмотрим, как будут развиваться новые правила», — добавил специальный советник BYD Альфредо Альтавилла.

Ранее ФИА начала обсуждение нового регламента силовых установок после 2030 года. Он предполагает переход на двигатели V8 с уменьшенной долей гибридной составляющей.