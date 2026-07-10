«Это был важный урок». Брандл — об ошибке Антонелли на Гран-при Великобритании

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл считает, что пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли недостаточно хорошо объяснил команде характер повреждений машины, из-за чего ему пришлось дважды заезжать в боксы на Гран-при Великобритании.

«Это было очень тяжело для него, но он получил ещё один важный урок: на пути в боксы он недостаточно чётко объяснил команде, в чём именно заключалась проблема.

Команда заменила те элементы, которые можно было быстро поменять: новый носовой обтекатель, переднее антикрыло и свежие шины, после чего снова выпустила его на трассу. Однако повреждённая деталь кузова по-прежнему блокировала рулевое управление, и уже через два круга ему пришлось вновь заехать в боксы.

Кими не сдался. Даже оставаясь на 10-м месте и имея в активе потенциально очень важное одно очко, он вновь показал впечатляющий темп и продолжил гонку. Но из-за возникших проблем пять раз выехал за пределы трассы и получил пятисекундный штраф за нарушение границ трассы», — приводит слова Брандла издание GPblog.