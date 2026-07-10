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Брандл призвал изменить правило о штрафах за нарушение границ трассы на неисправном болиде

Брандл призвал изменить правило о штрафах за нарушение границ трассы на неисправном болиде
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Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл считает, что чемпионату следует пересмотреть правило, предусматривающее штрафы за нарушение границ трассы в некоторых случаях.

«Это правило необходимо изменить. Штрафы за нарушение границ трассы предусмотрены для тех случаев, когда гонщик получает спортивное преимущество, срезая поворот или широко выходя за пределы трассы и благодаря этому сохраняя более высокую скорость. Они не должны применяться, когда ты пытаешься справиться с механической неисправностью или уходишь с траектории, чтобы избежать столкновения», — написал Брандл в своей колонке для Sky Sports F1.

Напомним, Андреа Кими Антонелли на Гран-при Великобритании получил пятисекундное наказание за неоднократные нарушения границ трассы, пытаясь продолжить гонку на повреждённом болиде. Ранее по аналогичной причине штрафы получали и другие гонщики. На Гран-при Сингапура 2025 года такой же штраф получил пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, а на Гран-при Майами Шарль Леклер был оштрафован на 20 секунд.

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