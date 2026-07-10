Фернандо Алонсо опроверг связь между обновлениями «Астон Мартин» и своим будущим в Ф-1

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо заявил, что решение о его дальнейшем пребывании в «Астон Мартин» не зависит от того, насколько эффективными окажутся обновления болида на Гран-при Венгрии. Ранее руководитель команды Эдриан Ньюи предположил, что прогресс AMR26 может повлиять на решение испанца остаться в Формуле-1 на следующий сезон.

«Независимо от того, хороша машина или плоха, есть и другие факторы, о которых мне нужно думать. Возможно, машина будет просто отличной, но у меня всё равно останется ощущение, что этот спорт движется в неправильном направлении», — приводит слова Алонсо издание GPblog.