Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фернандо Алонсо опроверг связь между обновлениями «Астон Мартин» и своим будущим в Ф-1

Фернандо Алонсо опроверг связь между обновлениями «Астон Мартин» и своим будущим в Ф-1
Комментарии

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо заявил, что решение о его дальнейшем пребывании в «Астон Мартин» не зависит от того, насколько эффективными окажутся обновления болида на Гран-при Венгрии. Ранее руководитель команды Эдриан Ньюи предположил, что прогресс AMR26 может повлиять на решение испанца остаться в Формуле-1 на следующий сезон.

«Независимо от того, хороша машина или плоха, есть и другие факторы, о которых мне нужно думать. Возможно, машина будет просто отличной, но у меня всё равно останется ощущение, что этот спорт движется в неправильном направлении», — приводит слова Алонсо издание GPblog.

Сейчас читают:
Почему «Астон» так провалился, что со здоровьем Ньюи и останется ли Алонсо?
Почему «Астон» так провалился, что со здоровьем Ньюи и останется ли Алонсо?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android