Бланделл: смена обстановки пошла бы Пиастри на пользу

Бывший пилот Формулы-1 Марк Бланделл считает, что смена команды могла бы помочь пилоту «Макларена» Оскару Пиастри полностью раскрыть свой потенциал.

«Думаю, Пиастри уже немного устал играть вторую скрипку по отношению к Ландо Норрису, потому что, вероятно, именно так он сам это воспринимает и именно так они выстраивают отношения внутри команды. Пошло бы ему на пользу, если бы он перешёл в другую команду и стал там лидером? Да, вполне возможно. У этого парня огромный потенциал, правильный подход к делу и, безусловно, необходимые способности. Иногда, оказавшись в определённой командной среде, ты просто не можешь получить тот импульс, который тебе нужен, и сделать следующий шаг вперёд», — приводит слова Бланделла портал F1 Oversteer.