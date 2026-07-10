Пиастри впервые прокомментировал слухи о возможном переходе Ферстаппена в «Макларен»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри впервые высказался о слухах, связывающих четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена с британской командой.

«Для меня главное — просто сосредоточиться на своей работе. Я знаю, что останусь здесь ещё на какое-то время. Знаю, что команда довольна мной, а я доволен командой, и у нас хорошие отношения.

Поэтому для меня всё это просто информационный шум, и это не то, чем мне нужно заниматься. Я стараюсь полностью сосредоточиться на том, чтобы показывать максимум своих возможностей. Это для меня самое главное. А всем остальным пусть будет весело обсуждать всё это и говорить о подобных вещах», — сказал Пиастри в видео для BBC.