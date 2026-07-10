Марк Маркес: мой главный соперник в борьбе за титул — моё физическое состояние

Семикратный чемпион мира по MotoGP Марк Маркес на пресс-конференции перед Гран-при Германии на трассе «Заксенринг» заявил, что его главным соперником в борьбе за чемпионский титул является его собственное физическое состояние.

«Очевидно, последние несколько месяцев были непростыми: много гонок, много различных мероприятий. В Ассене у меня был один настрой, здесь он будет другим. Я хотел бы побороться за подиум.

Когда выступаешь на такой трассе, как эта, всегда говорят одно и то же: если справишься — всё хорошо, а если нет — это уже катастрофа. Я принимаю это. Есть три-четыре гонщика, которые сейчас находятся в отличной форме и будут очень быстры. Но я снова участвую в борьбе за чемпионский титул. Посмотрим, что произойдёт здесь.

Борьба за титул остаётся открытой, потому что ни у кого нет большого преимущества. Марко Бедзекки был самым быстрым в первой части сезона, но не самым успешным, ведь лидером чемпионата остаётся Хорхе Мартин. Моя борьба сейчас немного другая. После летнего перерыва посмотрим, в каком физическом состоянии я буду.

Мой главный соперник? Больше всего меня сейчас беспокоит собственное физическое состояние — именно оно мой главный соперник. Хотя все эти гонщики очень быстры», — приводит слова Маркеса издание Marca.