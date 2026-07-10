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«Я никогда не переживал». Вассёр — о спаде результатов Леклера

«Я никогда не переживал». Вассёр — о спаде результатов Леклера
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что не считал снижение результатов Шарля Леклера поводом для беспокойства.

«Я никогда не соглашался со всеми вопросами, которые мне задавали о нём на протяжении всего уикенда. Если смотреть на данные, для нас ситуация вовсе не выглядела негативной. Главной проблемой для него было отсутствие очков и результатов. В Барселоне у него возникли проблемы с надёжностью, затем был неудачный старт в спринте в Сильверстоуне, из-за чего у него появилось ощущение, что он немного потерял ритм. Но с точки зрения скорости я никогда не переживал, потому что данные показывали: Шарль по-прежнему был на своём уровне.

Он понял, что любое изменение настроек не обязательно приводит к выигрышу во времени на круге, но может дать ему ту уверенность, которая необходима, чтобы атаковать сильнее. Это имеет решающее значение на такой трассе, как Сильверстоун, где на протяжении всей гонки он демонстрировал очень стабильный темп. Если посмотреть на первые 20 кругов, разница между его кругами составляла всего одну-две десятые секунды. Именно это сыграло для нас ключевую роль», — приводит слова Вассёра издание FormulaPassion.

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