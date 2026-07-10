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Дженсон Баттон: возвращение Хэмилтона связано с машиной, а не с адаптацией в «Феррари»

Дженсон Баттон: возвращение Хэмилтона связано с машиной, а не с адаптацией в «Феррари»
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Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон объяснил прогресс пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона в сезоне-2026 особенностями нынешних болидов.

«Я уверен, что за зиму у них было время сесть и обсудить, что ему подходит, а что нет. Это первый год, понимаете, их взаимоотношений, а отношения с инженером всегда очень сложные, особенно когда ты ушёл от такого человека, как Боно [Питер Боннингтон] из «Мерседеса». Это очень тесные отношения. Так что на это уходит некоторое время.

Это, конечно, играет свою роль, но я всё же считаю, что главная причина — это просто машина. Болид больше подходит его стилю. По ощущениям за рулём это именно та машина Формулы-1, к которой он привык. На мой взгляд, это гораздо важнее, чем просто адаптация к команде и умение заставить её прислушиваться к себе.

Он и в «Мерседесе» не был собой последние четыре года. Он не был тем Льюисом, которого мы помним, — тем, кто абсолютно уничтожал своего напарника в квалификации. Джордж [Расселл] довольно часто брал над ним верх. Так что, я думаю, дело, скорее, в стиле машин. Сейчас мы вернулись к машине, которая более естественна. Это, скорее, обычный болид Формулы-1», — приводит слова Баттона издание Motorsport.

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