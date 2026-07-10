Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя поддержал решение «Ред Булл» не отправлять Ферстаппена на старт с пит-лейна

Монтойя поддержал решение «Ред Булл» не отправлять Ферстаппена на старт с пит-лейна
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что «Ред Булл» поступил правильно, отказав Максу Ферстаппену в просьбе начать Гран-при Великобритании с пит-лейна.

«Думаю, Макс и сам не ожидал, что будет настолько быстр. Он ведь шёл третьим, не так ли? Он уверенно двигался к подиуму. С этой точки зрения инженеры «Ред Булл» были правы, что не стали менять двигатель и без необходимости отправлять его стартовать с пит-лейна.

У них было достаточно скорости, чтобы бороться с соперниками. И они действительно были конкурентоспособны. Проблема лишь в том, что подобное произошло с ним уже во второй раз подряд. Это просто невезение, ведь с тем же успехом такая неисправность могла возникнуть и у [Исака] Хаджара. Это примерно как посмотреть на то, сколько раз Джордж [Расселл] сходил до Барселоны: тогда подобного ни разу не случилось с Кими [Антонелли], а теперь очередь дошла до него», — приводит слова Монтойи портал F1oversteer.

Материалы по теме
«Я бы выбрал другой вариант». Ферстаппен — о решении «Ред Булл» не стартовать с пит-лейна
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android