Монтойя поддержал решение «Ред Булл» не отправлять Ферстаппена на старт с пит-лейна

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что «Ред Булл» поступил правильно, отказав Максу Ферстаппену в просьбе начать Гран-при Великобритании с пит-лейна.

«Думаю, Макс и сам не ожидал, что будет настолько быстр. Он ведь шёл третьим, не так ли? Он уверенно двигался к подиуму. С этой точки зрения инженеры «Ред Булл» были правы, что не стали менять двигатель и без необходимости отправлять его стартовать с пит-лейна.

У них было достаточно скорости, чтобы бороться с соперниками. И они действительно были конкурентоспособны. Проблема лишь в том, что подобное произошло с ним уже во второй раз подряд. Это просто невезение, ведь с тем же успехом такая неисправность могла возникнуть и у [Исака] Хаджара. Это примерно как посмотреть на то, сколько раз Джордж [Расселл] сходил до Барселоны: тогда подобного ни разу не случилось с Кими [Антонелли], а теперь очередь дошла до него», — приводит слова Монтойи портал F1oversteer.