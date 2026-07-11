Хюлькенберг — о старте проекта «Ауди»: в начале сезона нас ждал встречный ветер

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг высказался о первых месяцах выступлений заводской команды в чемпионате, признав, что коллектив ожидал сложный старт из-за разработки собственной силовой установки с нуля.

«Да, думаю, сезон складывается нормально. Начало получилось тяжёлым, но, если честно, было понятно, что в первые месяцы нас ждёт своего рода встречный ветер. У бывшей части команды «Заубер» огромный опыт работы в Формуле-1, но двигатель, коробку передач и гидравлику мы впервые создавали полностью самостоятельно и с нуля.

Поэтому в начале сезона у нас было несколько сложностей и серьёзных проблем с надёжностью. Но я действительно чувствую, что мы уже добились большого прогресса. Если сравнить машину на зимних тестах в Бахрейне и то, что у нас есть сейчас, особенно в плане силовой установки, разница очень заметна. Хотя очков у нас пока немного, мы серьёзно продвинулись вперёд, просто это ещё не отражается в турнирной таблице.

Думаю, база в Нойбурге и наш моторный департамент очень быстро реагировали на все проблемы, которые мы обнаруживали. Но всё снова сводится к зимним тестам и первым гоночным уикендам. Каждый раз, когда машина выезжала на трассу, мы получали новую информацию, находили слабые места, понимали, где есть потенциал для улучшения.

На базе ежедневно работают над новыми решениями и дальнейшими обновлениями. Поэтому меня не удивило, что к этапу в Барселоне у нас уже был готов первый пакет доработок. Он был действительно необходим. Это был важный и позитивный шаг. Как я уже сказал, мы добились хорошего прогресса, но впереди ещё много работы и улучшений», — приводит слова Хюлькенберга издание RacingNews365.