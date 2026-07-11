«Никогда не сдерживается». Култхард — об отношениях Ферстаппена и «Ред Булл»

Экс-гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался об отношениях четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена и «Ред Булл».

«После ещё одной сложной гонки для Макса, которая складывалась хорошо, независимо от того, финишировал он третьим или нет, машина прогрессировала. Определённо была некоторая эволюция, но очередной сбой привёл к его сходу.

Макс никогда не сдерживается, когда даёт интервью. Он сказал: «Это неприемлемо» и всё в таком духе. Я думаю, многие люди думают: «Боже мой, это означает огромный скандал в «Ред Булл». Но на самом деле, если оглянуться на весь его путь, начиная с «Торо Россо», которая была младшей командой «Ред Булл», Макс всегда говорил то, что думает. Он всегда говорил именно то, что чувствовал в тот момент — свою правду — и отношения с командой после этого продолжались и развивались», — сказал Култхард на YouTube-канале Up to Speed.