Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер дал совет Джорджу Расселлу, как сохранить место в «Мерседесе».

«Не забывайте, что Джордж Расселл давно знаком с Тото Вольфом. Ещё в детстве он подходил к нему и говорил: «Однажды я хочу выступать за твою команду». Пока Расселл продолжает вести себя профессионально, не ввязывается в политические игры и не пытается помешать [Андреа Кими] Антонелли, я действительно не вижу причин, по которым «Мерседес» мог бы его заменить.

Тото Вольф также очень чётко изложил своё видение ситуации. Он буквально сказал, что Кими «находится в другом классе». Яснее и не скажешь. И, честно говоря, на данный момент всё именно так и обстоит.

У Тото есть гонщик, которого он знает много лет и чьи способности он знает досконально. К тому же мы видели, что несколько сходов могут внезапно кардинально изменить картину чемпионата. Конечно, «Мерседес» тоже допускал ошибки, но Расселл сейчас подвергается массированной критике со всех сторон.

Поэтому я считаю, что, если Джордж хочет сохранить своё место, ему просто нужно принять тот факт, что он должен продолжать показывать хорошие результаты и наносить удар, когда он быстрее Кими или когда у Кими возникают проблемы», — заявил Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.