Фернандо Алонсо рассказал, чем бы хотел заняться после Ф-1, упомянув Макса Ферстаппена

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что пока не определился с планами на жизнь после завершения карьеры в Формуле-1.

«Понятия не имею. Я бы хотел это сделать [отправиться в путешествие по Пути святого Иакова (Камино-де-Сантьяго)] когда-нибудь, но не сразу после ухода из спорта. Особенно сейчас, когда моему сыну всего три месяца, я не могу даже представить, как буду три недели путешествовать по Испании с ним на руках. Так что придётся подождать пару лет.

Но у меня, безусловно, впереди ещё несколько вызовов. Большинство из них связаны с автоспортом. Я хочу выиграть «Дакар», я уже много раз об этом говорил.

Возможно, я захочу добиться успеха и в других дисциплинах. Я хочу снова испытать себя в гонках на выносливость, особенно если Макс [Ферстаппен] тоже захочет когда-нибудь этим заняться», — приводит слова Алонсо Motorsport.