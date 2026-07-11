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Экс-пилот Ф-1 Даннер: в аварии Ферстаппена частично виноват его стиль пилотирования

Экс-пилот Ф-1 Даннер: в аварии Ферстаппена частично виноват его стиль пилотирования
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Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Даннер заявил, что четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен может быть частично виноват в своей аварии на Гран-при Великобритании.

«Это выглядело точно так же, как тот инцидент, который с ним произошёл в Австрии. Он потерял сцепление с задней осью и вылетел в гравийную зону. Теперь, конечно, возникает вопрос: как такое может происходить два раза подряд? И почему с [Исаком] Хаджаром этого не происходит?

Я думаю, что отчасти это связано со стилем вождения Макса. Но я не хочу его винить, ведь он ездит просто отлично.

Если гонщик позволяет автомобилю сильно наклониться на переднюю ось и сразу же поворачивает руль после торможения, то логично, что в этом случае в первую очередь потребуются боковое сцепление и прижимная сила на задней оси.

Хаджар, очевидно, делает это немного плавнее, и поэтому у него появляется ещё пара миллисекунд, прежде чем прижимная сила восстанавливается. Такова моя интерпретация этого явления, основанная на том, что я знаю по этой теме, а также на беседах, которые я проводил с инженерами. На самом деле это вполне логично, но с этим нужно покончить. Худшее, что может с тобой случиться, — это потерять доверие к машине. Особенно если входишь в поворот на такой скорости. Я верю, что в «Ред Булл» им это удастся», — заявил Даннер в подкасте издания Motorsport-Magazin.

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