В KTM заявили, что Виньялес отказался от места в Tech3 на 2027 год

Руководитель гоночного подразделения KTM Пит Бейрер раскрыл детали переговоров с Мавериком Виньялесом. По словам Бейрера, испанец отказался от предложения остаться в MotoGP на 2027 год, когда узнал, что речь идёт о месте в Tech3, а не в заводской команде.

«Не секрет, что мы надеялись, что он станет одним из заводских гонщиков в будущем. Прошлым летом мы обсуждали это и открыли эту дверь. Он сказал нам: «Не беспокойтесь о моём здоровье, я вернусь в Шпильберг». Именно там он впервые вернулся в прошлом году. С тех пор мы ждали неделю за неделей, когда он будет в полной форме», — приводит слова Бейрера итальянская редакция издания Motosport.

По его словам, KTM получила возможность подписать Алекса Маркеса и Фабио Ди Джаннантонио в тот момент, когда Виньялес не показывал своей лучшей формы.

«Когда у нас появилась возможность взять Алекса и Фабио, Маверик не был близок к тому, чтобы показать, что он вернётся к той старой форме.

Позже мы сказали ему: «Для тебя будет место, но мы не можем сказать, где и какое». Похоже, он недооценил тот факт, что это может быть команда, в которой он сейчас выступает, где в прошлом году у него были отличные результаты. Я не знал, что это не было для него вариантом.

Мы никогда не говорили Маверику «нет». Мы начали обычные переговоры о контракте. Мы уже говорили о цифрах и о том, каким может быть будущее. Но в какой-то момент всё пошло не так, когда он узнал, что речь идёт не о месте в заводской команде. Я понимаю его разочарование, потому что это была его надежда, он верил в заводскую команду.

Мы должны успокоить его, потому что сезон очень длинный, и нам нужно вернуть его в лучшее настроение и полную физическую форму. Если он примет это решение, это может стать концом его гоночной карьеры. Так что это очень деликатный вопрос. Место открыто, но время работает против нас», — заключил Бейрер.

Ранее Виньялес заявлял, что его шансы остаться в MotoGP в следующем сезоне практически утрачены.