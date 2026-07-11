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Майк Крак объяснил стратегию обновлений «Астон Мартин» через метафору похода в супермаркет

Майк Крак объяснил стратегию обновлений «Астон Мартин» через метафору похода в супермаркет
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Руководитель гоночных операций «Астон Мартин» Майк Крак использовал метафору, чтобы описать, как команда балансирует между разработкой новинок и ограничениями бюджетного лимита. Крак сравнил управление бюджетом с походом в супермаркет, где у вас есть ограниченная сумма.

«Представьте, что вы пришли в супермаркет и у вас в кармане есть только € 100. Значит, вы можете потратить только эти € 100. Если вам удаётся получить что-то бесплатно, это всё равно позволяет эффективнее распорядиться этими условными € 100 и направить больше ресурсов на развитие машины. Когда весь бюджет уже израсходован, тратить больше нельзя, поэтому приходится тщательно решать, на что именно его распределить.

При этом нельзя забывать, что возможны аварии. Поэтому всегда нужно оставлять определённый резерв и максимально разумно расходовать свои € 100. Это постоянный поиск баланса между развитием машины и затратами на участие в гонках.

У нас появилось много новых сотрудников, которые работают над улучшением производственных процессов, чтобы, например, снизить стоимость изготовления деталей. Мы постоянно стараемся оптимизировать работу, чтобы получить максимум отдачи от этих условных € 100. Я не хочу спорить о том, нужен ли лимит бюджета или нет. Это такой же регламент, как минимальный вес машины или требования к двигателю. Ты принимаешь правила и должен максимально эффективно работать в их рамках. В Формуле-1 важно эффективно организовывать производство деталей и грамотно управлять всеми процессами. Нужно справляться не только с техническими и спортивными задачами, но и с финансовыми. Это тоже неотъемлемая часть Формулы-1», — приводит слова Крака издание RacingNews365.

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