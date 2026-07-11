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В «Ред Булл» следят за Оливером Берманом на фоне слухов об уходе Ферстаппена — Крофт

В «Ред Булл» следят за Оливером Берманом на фоне слухов об уходе Ферстаппена — Крофт
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Комментатор Sky F1 Дэвид Крофт заявил, что «Ред Булл» «внимательно следит» за пилотом «Хааса» Оливером Берманом на фоне слухов о возможном уходе Макса Ферстаппена из команды.

«За вашей спиной находится моторхоум «Ред Булл». Нынешний руководитель команды Лоран Мекис — именно тот человек, который в своё время пригласил Оливера Бермана в академию «Феррари».

Насколько мне известно, «Ред Булл» очень внимательно следит за прогрессом Оливера Бермана. Если ему не удастся пробиться в основную команду «Феррари», переход в австрийский коллектив может стать очень хорошим вариантом как для самой команды, так и для Бермана», — приводит слова Крофта издание PlanetF1.

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