В «Ред Булл» следят за Оливером Берманом на фоне слухов об уходе Ферстаппена — Крофт

Комментатор Sky F1 Дэвид Крофт заявил, что «Ред Булл» «внимательно следит» за пилотом «Хааса» Оливером Берманом на фоне слухов о возможном уходе Макса Ферстаппена из команды.

«За вашей спиной находится моторхоум «Ред Булл». Нынешний руководитель команды Лоран Мекис — именно тот человек, который в своё время пригласил Оливера Бермана в академию «Феррари».

Насколько мне известно, «Ред Булл» очень внимательно следит за прогрессом Оливера Бермана. Если ему не удастся пробиться в основную команду «Феррари», переход в австрийский коллектив может стать очень хорошим вариантом как для самой команды, так и для Бермана», — приводит слова Крофта издание PlanetF1.