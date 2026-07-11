Валентино Росси заявил, что хотел бы выступить в Ле-Мане с Ландо Норрисом

Легенда MotoGP Валентино Росси на фестивале скорости в Гудвуде выразил желание выступить в гонке «24 часа Ле-Мана» вместе с действующим чемпионом мира Формулы-1 британцем Ландо Норрисом.

«Я пытался спросить его, но гонщики Формулы-1 сейчас очень заняты. Постараюсь дождаться Ландо. Если нам удастся устроить гонку с ним, для меня это будет огромное, огромное удовольствие, потому что он очень быстр, и мы, безусловно, сможем получить от этого наслаждение. Я позволю ему выбрать машину», — приводит слова Росси издание Crash.net.

В прошлом году в Ле-Мане руководитель «Макларена» Зак Браун не исключил, что Норрис и его напарник Оскар Пиастри в будущем примут участие в «24 часах Ле-Мана» в классе гиперкаров.