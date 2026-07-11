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MotoGP — Гран-при Германии, 11 июля 2026 года — квалификация — результаты

Марк Маркес завоевал поул на Гран-при Германии MotoGP, Бедзекки разбился в квалификации
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Семикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес, выступающий за заводскую команду «Дукати», показал лучшее время в квалификации Гран-при Германии и завоевал поул-позицию.

MotoGP 2026. Этап 12, Хоэнштайн-Эрнстталь, Германия
Гран-при Германии. Квалификация 2
11 июля 2026, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
1:19.041
2
Алекс Маркес
Ducati
+0.061
3
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
+0.147

Испанец установил новый рекорд трассы «Заксенринг», проехав лучший круг за 1:19.041. Второе место занял его брат Алекс Маркес из «Грезини», уступивший всего 0.061 секунды. Тройку лучших замкнул гонщик «ВР46» Фабио Ди Джаннантонио.

Одним из главных эпизодов квалификации стала авария пилота заводской «Априльи» Марко Бедзекки. Итальянец упал уже в начале второго сегмента и не смог продолжить борьбу, оставшись восьмым. Его напарник Хорхе Мартин показал девятый результат.

Франческо Баньяя был вынужден пробиваться через первый сегмент квалификации, который выиграл, однако в Q2 сумел показать лишь 11-е время. Пилот «ВР46» Франко Морбиделли квалифицировался седьмым, но потеряет три позиции на старте гонки из-за штрафа за блокировку Педро Акосты.

Результаты квалификации MotoGP Гран-при Германии:

1. Марк Маркес («Дукати») — 1:19.041.
2. Алекс Маркес («Грезини») +0.061.
3. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +0.147.
4. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0.151.
5. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +0.307.
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.342.
7. Франко Морбиделли («ВР46»)* +0.491.
8. Марко Бедзекки («Априлья») +0.572.
9. Хорхе Мартин («Априлья») +0.687.
10. Педро Акоста («KTM») +0.699.
11. Франческо Баньяя («Дукати») +0.712.
12. Джек Миллер («Прамак») +0.740.

* Морбиделли оштрафован потерей трёх позиций на стартовой решётке.

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