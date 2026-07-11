Ландо Норрис назвал сроки, когда сможет выступить с Валентино Росси в «Ле-Мане»

Действующий чемпион мира Формулы-1 Ландо Норрис на фестивале скорости в Гудвуде заявил, что хотел бы выступить в гонке «24 часа Ле-Мана» вместе с легендой MotoGP Валентино Росси.

«Чёрт возьми, да, я бы хотел. У нас слишком много гонок, но теперь «Макларен» выходит в «Ле-Ман». Возможно, в следующем году… нет, не в следующем. Но, может быть, через пару лет я бы с удовольствием. Для меня это будет честью и, безусловно, большим удовольствием», — приводит слова Норриса издание Crash.net.

Ранее Росси заявил, что уже пытался пригласить британца, но тот слишком занят выступлениями в Формуле-1.

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