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«Феррари» представит эволюцию заднего антикрыла «Макарена» на Гран-при Бельгии — источник

«Феррари» представит эволюцию заднего антикрыла «Макарена» на Гран-при Бельгии — источник
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«Феррари» планирует использовать на Гран-при Бельгии последнюю эволюцию заднего антикрыла «Макарена», которая должна добавить 11 км/ч скорости на прямых участках трассы в «Спа-Франкоршам», сообщает итальянская редакция издания Motorsport.

Новая версия системы, которую команда готовит в Маранелло, увеличит зазор между подвижными секциями и основным профилем крыла, что позволит добиться большего снижения сопротивления воздуха на прямых. По информации источника, именно эта модификация должна обеспечить прибавку в скорости на прямых участках.

В то время как решение «Ред Булл» вызвало вопросы у ФИА после двух инцидентов с Максом Ферстаппеном — в квалификации в Австрии и на 47-м круге Гран-при Великобритании — версия «Феррари» считается полностью работоспособной. «Скудерия» остаётся единственной командой, которая смогла настроить систему без сбоев.

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