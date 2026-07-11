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Кристиан Хорнер выпустит мемуары под названием Drive в октябре 2026 года

Кристиан Хорнер выпустит мемуары под названием Drive в октябре 2026 года
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Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в соцсетях объявил о выходе своей первой книги мемуаров под названием Drive, которая поступит в продажу 22 октября 2026 года. Книга, изданная Transworld Publishers (подразделение Penguin Random House), будет доступна в твёрдом переплёте, электронном и аудиоформате — последний Хорнер озвучит лично.

Обложка книги

Обложка книги

Фото: penguin.co.uk

В мемуарах Кристиан расскажет о своём пути от гонщика до самого молодого руководителя команды в истории Формулы-1. Согласно официальному анонсу, книга обещает «яркий, откровенный и бескомпромиссный» взгляд на внутреннюю жизнь Формулы-1.

Хорнер расскажет о психологических нагрузках, инстинктивных решениях, необходимых для побед в спорте с минимальными допусками, а также о личной цене, которую приходится платить за успех. В книге также затронуты отношения с ключевыми фигурами — Дитрихом Матешицем, Берни Экклстоуном, гонщиками Себастьяном Феттелем, Максом Ферстаппеном, Даниэлем Риккардо и супругой Хорнера Джери Холлиуэлл.

На Гран-при Великобритании в Сильверстоуне Хорнер вернулся в паддок Формулы-1 впервые с момента ухода из «Ред Булл», что совпало с анонсом книги. Издатель Генри Вайнс описал мемуары как «неприкрытые и полные личных откровений и инсайтов о Формуле-1», предложив «совершенно новый взгляд как на самого Хорнера, так и на спорт».

Предзаказы уже открыты на крупных торговых площадках, цена твёрдого переплёта составляет около $ 30.

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