Расселл — о Хэмилтоне: будет бороться за чемпионский титул до конца сезона

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что его бывший напарник по команде, а ныне пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон является серьёзным претендентом на чемпионский титул в сезоне-2026.

«Льюис Хэмилтон будет бороться за чемпионский титул до конца сезона. Я думаю, что он станет серьёзным претендентом на победу в чемпионате.

У него по-прежнему есть всё необходимое. Его способность справляться с трудностями вдохновляет меня. После его последнего сезона со мной в «Мерседесе» и того, что произошло с Шарлем Леклером в «Феррари» в прошлом году, многие уже списали его со счетов.

Сейчас он снова находится в своей лучшей форме. И дело не в том, что однажды утром он вдруг вспомнил, как снова правильно пилотировать машину. Просто теперь для него всё стало складываться в единую картину. Ему нравится управлять этим болидом, он доверяет команде. Он отлично работает с настройками машины и умеет выводить шины в оптимальное рабочее окно.

У меня было похожее ощущение «переломного момента» в прошлом году и в начале этого сезона, и я надеюсь, что снова его поймал. Я работаю над тем, чтобы настроить машину под свои предпочтения, и мы увидели результат в Барселоне — поул и второе место, а также в Австрии», — приводит слова Джорджа Расселла издание Daily Mail.