Министр Бахрейна: страна ведёт переговоры о возвращении Гран-при в календарь сезона-2026

Министр устойчивого развития Бахрейна и глава Совета по экономическому развитию страны Нур бинт Али Аль-Хулайф подтвердила, что власти ведут переговоры с Формулой-1 о возможном возвращении Гран-при Бахрейна в календарь сезона-2026.

«Сейчас идут переговоры, чтобы, возможно, вернуть некоторые из отменённых гонок в календарь. Пока никакого подтверждения нет, но такой вариант рассматривается», — приводит слова Аль-Хулайф издание Reuters.

Ранее этап в Сахире, как и Гран-при Саудовской Аравии, был отменён из-за конфликта на Ближнем Востоке. По информации издания, наиболее вероятной датой проведения гонки в Бахрейне считается уикенд со 2 по 4 октября — между этапами в Азербайджане и Сингапуре. Окончательное решение должно быть принято в ближайшее время, чтобы команды успели подготовиться к логистике.

По оценкам организаторов, возвращение этапа стало бы серьёзным экономическим стимулом для страны. Обычно Гран-при Бахрейна посещают около 105 тыс. зрителей, из которых 10-15% составляют иностранные болельщики.